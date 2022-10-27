Колпинского мундепа отправили в СИЗО по делу о незаконной миграции и создании ОПГ

Октябрьский районный суд Петербурга 27 октября арестовал депутата МО "город Колпино" и президента федерации смешанных единоборств Ленобласти Виктора Данишевского на один месяц, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Муниципал пробудет в СИЗО минимум до 28 ноября.

Данишевский проходит подозреваемым по делу об организации незаконной миграции (ч.2 ст. 322.1 УК) и создании преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК). Следствие считает, что муниципал возглавлял организованную преступную группировку, которая за деньги помогала встать на миграционный учет иностранцам. Приезжих фиктивно прописывали в нежилых помещениях. По версии следствия, в период с января 2018 года по ноябрь 2022 года злоумышленникам удалось поставить на учёт не менее 10 тысяч человек.

Следователь Котова в суде заявил, что расследование еще не завершено. Также он отметил, что из-за его депутатского статуса, мундеп может использовать свои связи в органах государственной власти.

Сам Данишевский отрицает свою причастность к созданию преступного сообщества и незаконной миграции. Адвокат Игорь Резонов, представляющий интересы депутата, настаивал на домашнем аресте для своего доверителя.

Кроме Данишевского в следственный изолятор отправили Аскера Кокова, Людмилу Андрееву, Артема Хайруллина, Офелию Халаджян, а также гражданина Узбекистана Музаффара Шарипова.

Напомним, Следственный комитет задержал подозреваемых в организации незаконной миграции 25 октября. Данишевского пришлось задерживать в Рязанской области, где он, по заявлению СК, пытался скрыться от правосудия. Согласно материалам дела, во время задержания муниципал применял приемы самбо и рукопашного боя.

Константин Леньков