Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Муниципал 19:04

Колпинского мундепа отправили в СИЗО по делу о незаконной миграции и создании ОПГ

фото ЗакС политика Колпинского мундепа отправили в СИЗО по делу о незаконной миграции и создании ОПГ

Октябрьский районный суд Петербурга 27 октября арестовал депутата МО "город Колпино" и президента федерации смешанных единоборств Ленобласти Виктора Данишевского на один месяц, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Муниципал пробудет в СИЗО минимум до 28 ноября. 

Данишевский проходит подозреваемым по делу об организации незаконной миграции (ч.2 ст. 322.1 УК) и создании преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК). Следствие считает, что муниципал возглавлял организованную преступную группировку, которая за деньги помогала встать на миграционный учет иностранцам. Приезжих фиктивно прописывали в нежилых помещениях. По версии следствия, в период с января 2018 года по ноябрь 2022 года злоумышленникам удалось поставить на учёт не менее 10 тысяч человек.

Следователь Котова в суде заявил, что расследование еще не завершено. Также он отметил, что из-за его депутатского статуса, мундеп может использовать свои связи в органах государственной власти. 

Сам Данишевский отрицает свою причастность к созданию преступного сообщества и незаконной миграции. Адвокат Игорь Резонов, представляющий интересы депутата, настаивал на домашнем аресте для своего доверителя. 

Кроме Данишевского в следственный изолятор отправили Аскера Кокова, Людмилу Андрееву, Артема Хайруллина, Офелию Халаджян, а также гражданина Узбекистана Музаффара Шарипова. 

Напомним, Следственный комитет задержал подозреваемых в организации незаконной миграции 25 октября. Данишевского пришлось задерживать в Рязанской области, где он, по заявлению СК, пытался скрыться от правосудия. Согласно материалам дела, во время задержания муниципал применял приемы самбо и рукопашного боя. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Город Колпино
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Данишевский Виктор Михайлович
Упоминаемые персоны
Данишевский Виктор Михайлович 




Новости27 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама