Прокуратура запросила четыре года колонии для экс-сотрудника полиции Сентемова

Гособвинение попросило четыре года лишения свободы для бывшего замначальника полиции УМВД по Центральному району Петербурга Руслана Сентемова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК), сообщила 1 июля "Фонтанка". Прокуратура учла прошлые заслуги экс-полицейского и наличие у него малолетних детей. Сентемов признал вину частично, уточняет издание.

По версии следствия, ночью 28 сентября 2024 года Сентемов во время конфликта в круглосуточном магазине "Тюльпан" на Миллионной улице ударил владельца торговой точки Вардана Арутюняна головой в лицо. После инцидента у потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

Правоохранители считают, что в тот момент Сентемов находился при исполнении служебных обязанностей, однако защита экс-полицейского утверждает обратное. Представитель пострадавшего заявил, что сторона считает лишение свободы слишком строгим наказанием для Сентемова. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Бывшего полицейского задержали и отправили в следственный изолятор в конце октября 2024 года. Тогда городские СМИ утверждали, что причиной конфликта стала продажа алкоголя в ночное время.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру