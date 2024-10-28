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Новости 18:19

Суд Петербурга отправил в СИЗО замначальника полиции по Центральном району

фото ЗакС политика Суд Петербурга отправил в СИЗО замначальника полиции по Центральном району

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД Центрального района Руслана Сентемова по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия (ч.3 ст.286 УК РФ), об этом 28 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие полагает, что Сентемов в ночь на 28 сентября ударил владельца магазина на Миллионной улице, находясь при этом при исполнении. 

У пострадавшего были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также ушибы.

Сам подозреваемый вину признал, в содеянном раскаялся. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Руслана Сентемова в СИЗО до 25 декабря 2024 года.

Фото: скриншот видео объединенной пресс-службы судов Петербурга


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