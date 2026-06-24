Горсуд приговорил девушек к двум годам колонии за надругательство над паспортом

Санкт-Петербургский городской суд приговорил Алену Васильеву и Ольгу Брынцеву к двум годам лишения свободы в колонии-поселении по статьям о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) и о надругательстве над государственной символикой (ст. 329 УК), сообщили 24 июня в объединенной пресс-службе городских судов. Девушкам также запретили администрировать сайты и размещать материалы в интернете в течение трех лет.

Фигуранток арестовали 30 мая 2025 года. Суд установил, что Васильева днем 28 мая 2025 года на остановке общественного транспорта у станции метро "Площадь Александра Невского" выражалась нецензурной бранью и надругалась над своим паспортом гражданина Российской Федерации "по мотиву политической и идеологической ненависти". Действия девушки Брынцева снимала на камеру мобильного телефона. Затем фигуранты выложили видеозапись в одном из мессенджеров.

"Васильева и Брынцева вину признали полностью, раскаялись в содеянном. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке", - доложили в объединенной пресс-службе городских судов.

В октябре 2025 года суд в Петербурге приговорил к двум годам колонии-поселения блогершу по делу о хулиганстве (ст. 213 УК) и надругательстве над государственной символикой (ст. 329 УК). Она опубликовала в интернете видеозапись сожжения российского паспорта.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру