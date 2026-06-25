Суд оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей Иллариона Макаренко по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), сообщила 25 июня объединенная пресс-служба городских судов. Причиной для привлечения к административной ответственности стала публикация видеоролика на личной странице в соцсетях.

Макаренко разместил видеоролик, в котором показаны изображения российских и западных городов, сообщили в пресс-службе судов. Публикация находится в свободном доступе.

"Содержание указанного материала направлено на формирование негативного отношения к использованию Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации, а также представляет собой публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции", - заявили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Протокол на Макаренко составили в первых числах июня. В суде фигуранта представлял адвокат Сергей Подольский, пишет издание МР7. По словам адвоката, Макаренко сейчас живет в США.

Накануне суд в Петербурге оштрафовал активиста Федора Горожанко по статье о дискредитации Вооруженных сил. Размер штрафа также составил 30 тысяч рублей. Горожанко разместил в соцсетях видеообращение актера Арнольда Шварценеггера к россиянам.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру