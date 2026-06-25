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Новости 25 июня 2026, 18:48

Суд оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Суд оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей Иллариона Макаренко по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), сообщила 25 июня объединенная пресс-служба городских судов. Причиной для привлечения к административной ответственности стала публикация видеоролика на личной странице в соцсетях. 

Макаренко разместил видеоролик, в котором показаны изображения российских и западных городов, сообщили в пресс-службе судов. Публикация находится в свободном доступе.

"Содержание указанного материала направлено на формирование негативного отношения к использованию Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации, а также представляет собой публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции", - заявили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Протокол на Макаренко составили в первых числах июня. В суде фигуранта представлял адвокат Сергей Подольский, пишет издание МР7. По словам адвоката, Макаренко сейчас живет в США. 

Накануне суд в Петербурге оштрафовал активиста Федора Горожанко по статье о дискредитации Вооруженных сил. Размер штрафа также составил 30 тысяч рублей. Горожанко разместил в соцсетях видеообращение актера Арнольда Шварценеггера к россиянам. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


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