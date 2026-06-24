Активиста Горожанко оштрафовали по статье о дискредитации армии

Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей активиста и бывшего сотрудника ФБК* Федора Горожанко за дискредитацию Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП ), передает 24 июня МР7. Причиной для составления административного протокола стала публикация Горожанко в одном из мессенджеров в марте 2022 года.

По данным издания, публикация активиста был репостом из другого канала. Он разместил видеообращение актера Арнольда Шварценеггера к россиянам.

Несколькими днями ранее суд вернул полиции два протокола против Горожанко по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Неизвестно, что стало поводом для составления протоколов.

Горожанко также 17 июня оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Суд установил, что активист распространял заведомо ложную информацию о действиях российской армии в одном из публичных каналов.

*ФБК и Anti-Corruption Foundation,Inc по решению суда признаны экстремистскими и террористическими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и Anti-Corruption Foundation внесены в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру