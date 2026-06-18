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Новости 18 июня 2026, 13:38

Суд оштрафовал активиста Федора Горожанко по делу о дискредитации армии

фото ЗакС политика Суд оштрафовал активиста Федора Горожанко по делу о дискредитации армии

Ленинский районный суд Петербурга 17 июня оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего сотрудника ФБК* Федора Горожанко за дискредитацию Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), передает объединенная пресс-служба судов.

Причиной составления административного протокола стала публикация в одном из публичных каналов. Суд установил, что пост активиста содержал заведомо ложную информацию о действиях российской армии в период специальной военной операции и был направлен на формирование негативного отношения к Вооруженным силам.

Горожанко с 2022 года проживает за границей. Он является бывшим работником ФБК* и свидетелем по делу оппозиционера Алексея Навального**. В прошлом занимался общественной деятельностью в Петербурге.

*ФБК и Anti-Corruption Foundation,Inc по решению суда признаны экстремистскими и террористическими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и Anti-Corruption Foundation внесены в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций.

**Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов и террористов.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Горожанко Федор






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