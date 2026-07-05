Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве девочки в Ленобласти

Красногвардейский районный суд арестовал до 3 сентября 2026 года Федора Мехнина, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней 2013 года рождения в Ленинградской области, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Фигуранта задержали в субботу, 4 июля. Тогда же ему предъявили обвинение по статье об убийстве (ст. 105 УК). Вину мужчина признал, против меры пресечения не возражал.

По данным следствия, Мехнин с вечера 2 июля по утро 3 июля угрожал жизни и здоровью несовершеннолетней для совершения действий сексуального характера. Когда девочка начала сопротивляться, обвиняемый мог нанести ей не менее 29 ударов ножом в шею и грудную клетку. Затем Мехнин якобы накинул на шею потерпевшей лямку рюкзака и задушил ее. Происшествие произошло в Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.

Представители СК также установили, что после совершения убийства фигурант скрывал следы преступления и пытался выехать за границу. Мехнина задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. У него также изъяли более миллиона рублей. Деньги обвиняемый снял с банковского счета после совершения преступления, считают силовики.

По данным СК, Мехнин умышленно задушил несовершеннолетнюю. По статье об убийстве грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное заключение.

Это не первый случай убийства ребенка за полгода. Зимой 2026 года в Петербурге погиб 9-летний мальчик. По версии следователей, несовершеннолетнего посадил к себе в машину и убил житель Ленинградской области. В июне психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру