Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве ребенка, сочли вменяемым

Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве ребенка в Петербурге зимой 2026 года, сообщило 19 июня РИА Новости со ссылкой на заявления руководителя первого управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Петербургу Юрия Яшкова. По его словам, по результатам экспертизы дело может быть направлено в суд в общем порядке.

"Психолого-психиатрическая экспертиза завершена. По ее результатам Жилкин признан вменяемым, адекватным, психических отклонений не выявлено," - доложил Яшков (цитата по РИА Новости).

Жилкина арестовали в феврале по делу об убийстве (ст. 105 УК). По данным следователей, мужчина 30 января посадил к себе в машину несовершеннолетнего на парковке гипермаркета в Красносельском районе и повез в направлении деревни Яльгелево в Ленинградской области. В дороге Жилкин ударил ребенка, мальчик скончался, полагают в СК. После фигурант скрылся в Псковской области. Его задержали 2 февраля. На следующий день Жилкину предъявили обвинение. Он признался в убийстве и показал силовикам, где спрятал тело.

Погибший ребенок воспитывался в многодетной семье и не ходил в школу. Инцидент привлек внимание к работе социальных служб в городе и вызвал спор об ответственности профильных ведомств. Например, уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова удивлялась, что специалисты не уделили должного внимания семье погибшего. В Заксобрании, наоборот, призывали не винить органы опеки.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру