Петербургский омбудсмен раскритиковала работу соцслужб после гибели ребенка

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова прокомментировала работу социальных служб, которые, по ее словам, следили за многодетной семьей, в которой воспитывался 9-летний ребенок, убитый в конце января. Агапитова удивилась, что ответственные лица не оказали должного внимания ситуации в семье и не помогли устроить несовершеннолетнего в школу.

"Семья давно находилась в поле зрения соцслужб, и мне странно, что недоделано было ничего, начиная от предоставления социальной няни и заканчивая устройством ребенка в школу и садик. <...> Когда происходит трагедия, мы начинаем разбираться: кто что сделал не так. Нас ничему не учит этот опыт. Да, можем говорить про недокомплект и низкие зарплаты соцработников, но это не оправдание, потому что речь идет о жизни маленького человека. Сейчас пройдут проверки. Не думаю, что кто-то будет привлечен к ответственности", - сказала Агапитова в эфире программы "Пять углов" на радио "Комсомольская правда".

30 января 2026 года в Петербурге пропал девятилетний мальчик. В убийстве признался житель Ленобласти Петр Жилкин. 3 февраля суд отправил его в СИЗО. В тот же день тело ребенка нашли подо льдом в Ломоносовском районе Ленобласти.

Политики и общественные деятели Петербурга по-разному оценили, кто должен нести ответственность за произошедшую трагедию. Депутат Заксобрания Всеволод Беликов посчитал, что органы опеки не виноваты - поводов для изъятия ребёнка из семьи обнаружено не было. В то же время Следственный комитет возбудил дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК) в отношении образовательного учреждения и учреждения социального обслуживания Красносельского района. По мнению правоохранительных органов, сотрудники организаций не уделили должного внимания неблагоприятным условиям жизни в семье погибшего.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру