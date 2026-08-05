Путин подписал указ о кадровых перестановках в Министерстве обороны

Президент Владимир Путин 5 августа подписал указ о назначении на должность военнослужащих Вооруженных сил России, следует из данных на сайте Кремля. Командующим войск Центрального военного округа стал генерал-полковник Андрей Иванаев. Генерал-полковник Валерий Солодчук, в свою очередь, назначен на должность заместителя министра обороны. Он будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск.

"Назначить: генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича – командующим войсками Центрального военного округа, освободив его от занимаемой должности; генерал-полковника Солодчука Валерия Николаевича – заместителем Министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", – следует из текста указа.

Иванаев ранее был командующим группировкой "Восток" в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины. Ему присвоено звание Героя России, также он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством", орденом Александра Невского и орденом Мужества.

Солодчук до назначения на должность заместителя министра обороны России командовал войсками Центрального военного округа и группировкой войск "Центр" в зоне СВО. Также возглавлял оперативную группу "Курск". Удостоен звания Героя России, награжден медалями "За боевые отличия", "За возвращение Крыма".

В среду, 5 августа, Путин провел в Кремле встречу с руководством Министерства обороны. Участники встречи обсудили ситуацию на линии боевого соприкосновения и создание войск беспилотных систем. Президент поблагодарил военнослужащих за боевую работу.

Также 5 августа в Минобороны сообщили об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 27 тысяч человек для формирования отдельных военно-строительных подразделений. Предполагается, что члены новых подразделений будут строить военные городки и объекты армейской инфраструктуры.

Дарья Нехорошева / Фото: Кремль