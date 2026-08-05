В армии создадут отдельные военно-строительные подразделения

Штатную численность Вооруженных сил увеличили на 27 тысяч человек ради поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений, сообщило 5 августа ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. Они займутся строительством военных городков и объектов армейской инфраструктуры.

В Минобороны пояснили, что необходимость создания таких подразделений связана с возросшей потребностью в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры. Выполнение подобных задач гражданскими подрядчиками затруднялось спецификой строительных работ и требованиями к режиму секретности.

"Военные строители будут заниматься несколькими направлениями. Первое – обустройством военных городков в отдаленных гарнизонах. Второе – строительством серьезных объектов военной инфраструктуры, куда доступ гражданских подрядчиков ограничен. [...] Еще одно направление – объекты Ракетных войск стратегического назначения, где продолжается развертывание современных образцов вооружения", – дал комментарий генерал армии Анатолий Гребенюк ТАСС.

Формируемые подразделения займутся возведением приоритетных и стратегических объектов ВС на всей территории России.

В конце июля 2026 года президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штата Вооруженных сил РФ практически до 2,5 млн человек, в том числе около 1,5 млн военнослужащих. Документ вступил в силу 1 августа. Согласно указу, численность армии увеличилась на 27 тысяч человек, из них 25 тысяч – военнослужащие.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру