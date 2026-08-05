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Новости 5 августа 2026, 11:25

Пострадавшим от пожара на складе Wildberries в Ленобласти дадут льготные займы

фото ЗакС политика Пострадавшим от пожара на складе Wildberries в Ленобласти дадут льготные займы

Ленинградская область выделила из регионального бюджета 100 млн рублей на льготные займы селлерам, чьи товары сгорели из-за атаки БПЛА на склад Wildberries, сообщил вечером 4 августа глава региона Александр Дрозденко в соцсетях. Средства выделены из уставного капитала региональной микрокредитной компании. Их можно получить на восстановление товарных запасов и пополнение оборотных средств. 

"Предусмотрели и случаи, когда у пострадавших недостаточно обеспечения: до 30% сделки будут обеспечены поручительством региональной гарантийной организации", – заверил губернатор. 

Кроме того, предпринимателям, ранее оформившим займы в областных структурах поддержки бизнеса, предоставят отсрочку по платежам на шесть месяцев. 

Также в регионе запустили горячую линию и открыли штаб помощи для пострадавших селлеров.

По факту атаки БПЛА на склад Wildberries утром 4 августа следственный комитет возбудил дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Всего в тот день над Ленинградской область сбили 17 БПЛА. До этого, 24 июля, атаке БПЛА подвергся другой склад Wildberries, расположенный в деревне Новосаратовка Всеволожского района.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру


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