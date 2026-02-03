Обвиняемого в убийстве девятилетнего ребенка арестовали на два месяца

Октябрьский районный суд отправил до 31 марта в СИЗО 38-летнего Петра Жилкина по делу об убийстве малолетнего (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщила 3 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Жителя Ленинградской области обвиняют в убийстве девятилетнего жителя Красносельского района.

По версии следствия, 30 января Жилкин посадил к себе в машину мальчика на парковке гипермаркета "Лента" и повез его в сторону деревни Яльгелево в Ленинградской области. В пути между ними возник конфликт из-за отказа малолетнего "совершить с ним (Жилкиным) иные действия сексуального характера", передает судебная пресс-служба и добавляет, что водитель ударил ребенка кулаком в голову и тот скончался на месте. Убедившись в смерти мальчика, Жилкин утопил труп в Симоновском ручье на территории Ломоносовского района Ленобласти.

В суде представитель следствия отдельно отметил, что Жилкин намеренно скрылся в Псковской области, а также намеренно скрыл следы преступления, помыв машину и уничтожив данные с камер видеонаблюдения в его доме и с других устройств.

Фигуранта задержали в Псковской области 2 февраля. Обвинение ему предъявили на следующий день, 3 февраля. Правоохранителям он признался в убийстве и рассказал, где спрятал тело. Перед этим пропавшего мальчика искали несколько дней волонтеры и представители силовых органов.

Андрей Казарлыга / Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга