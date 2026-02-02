Блогера и участника СВО Роммеля приговорили к 15 годам за изнасилование

Красногвардейский районный суд Петербурга признал виновным православного блогера и участника СВО Клауда Роммеля в изнасиловании (ст.131 УК) и насильственных действиях сексуального характера (ст.132 УК) в отношении несовершеннолетней, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Его приговорили к 15 годам колонии строго режима. Роммель не признал свою вину. Процесс проходил в закрытом режиме.

"Используя свой авторитет взрослого, умышленно, неоднократно совершал в отношении потерпевшей иные насильственные действия сексуального характера, причинив, таким образом, ей нравственные страдания, физическую боль, нарушив ее половую неприкосновенность, нормальное половое, психическое и нравственное развитие", – говорится в сообщении пресс-службы судов.

Роммеля задержали еще 1 октября 2024 года на выходе из госпиталя, где он проходил лечение после ранения в зоне спецоперации.

Как отмечает "Коммерсантъ", в 2024 году крестная мать потерпевшей уже сообщала в полицию о насилии в отношении школьницы, однако блогер отрицал обвинения и утверждал, что делал девочке медицинский массаж. Тогда ему выписали протокол о мелком хулиганстве.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру