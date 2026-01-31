Суд назначил домашний арест подростку за выстрел в щеку прохожей у "Академ-Парка"

Калининский районный суд отправил до 28 марта под домашний арест несовершеннолетнего фигуранта дела о хулиганстве из-за стрельбы у ТРК "Академ-Парк", сообщила 31 января объединенная пресс-служба судов Петербурга. Инцидент произошел вечером 28 января, в результате выстрела из пневматического пистолета прохожая была ранена в щеку.

В СК считают, что юноша не менее одного раза выстрелил из "неустановленного следствием предмета" возле входа в торговый комплекс. Сделал он это, якобы "следуя преступному умыслу, направленному на совершение хулиганства, без достаточных к тому поводов и оснований, проявляя явное неуважение к обществу".

В результате пострадала прохожая, которая получила телесное повреждение в виде ушибленной раны щеки и моральные страдания. Также обвиняемому вменяют нарушение покоя граждан вследствие совершенных действий.

Фигурант был задержан на следующий день после инцидента, 29 января. Обвинение ему предъявили 30 января, вину он признал. Следствие ходатайствовало о помещении его под стражу, защита просила о назначении залога или запрета определенных действий.

В течение следующих двух месяцев подростку запрещено покидать жилье и общаться с участниками уголовного судопроизводства. Также его ограничили в отправке и получении писем и в пользовании интернетом.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру