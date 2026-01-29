Начальник военного представительства арестован в Петербурге по делу о взятке

Суд в Петербурге отправил под арест начальника 178-го военного представительства Минобороны России Владимира Никитина по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила 29 января пресс-служба Следственного комитета. Ранее в этот же день стало известно о задержании военнослужащего.

Капитану второго ранга Никитину вменяют получение взятки от коммерческой фирмы при выполнении государственного оборонного заказа в 2021-2023 годах. По версии СК, деньги он получил в обмен на подписание документов о приемке специального электронного оборудования в рамках заключенного контракта. Как отметили в ведомстве, именно он отвечал за контроль качества поставляемых устройств.

Преступление было выявлено СК при взаимодействии с УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Военный следователь ходатайствовал в суде о помещении Никитина под стражу.

Как отметили в СК, сейчас военные следственные органы заняты сбором доказательств по делу. Контроль за расследованием ведет Главное военное следственное управление Следкома.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру