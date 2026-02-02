Суд оштрафовал директора Кембриджской школы по делу о пропаганде ЛГБТ*

Выборгский районный суд оштрафовал 2 февраля на 100 тысяч рублей директора "Кембриджской международной школы" Рима Хазибекова, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Педагога признали виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений* (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ).

Хазибекову вменяли в вину публикацию в одной из запрещенных на территории России соцсетей материала, в котором экспертиза усмотрела признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений*. Сам привлеченный к ответственности гражданин вину не признал.

По информации "Фонтанки", внимание силовиков привлек к себе пост Хазибекова, размещенный в 2018 году. Как сообщил суду сам директор, публикация касалась вопросов, поднятых на образовательной конференции в Хельсинки, участником которой он был. Также он предположил, что его преследование может быть связано со спорами с владельцем здания на Мебельной улице, в котором располагается школа. Последний добивается выселения арендатора. В конце 2025 года Арбитражный суд Северо-Западного округа постановил, что школа должна съехать.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистами и запретил их деятельность в РФ

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру