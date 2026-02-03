Суд оштрафовал православного блогера Курмоярова* по иноагентской статье

Калининский районный суд оштрафовал православного блогера Иоанна Курмоярова* на 30 тысяч рублей, сообщили 3 февраля ЗАКС.Ру в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Рассмотрение дела состоялось накануне, блогеру вменили распространение материалов без плашки о статусе иностранного агента (ст. 19.34 КоАП РФ).

В списке иностранных агентов блогер оказался в августе 2025 года. Комментируя решение о включении его в перечень, Минюст сослался на пацифистские его высказывания и заявил, что он распространял фейки о политике российских властей, о Вооруженных силах и о Русской православной церкви. Не обошли в ведомстве вниманием и тот факт, что Курмояров* находится за рубежом.

Напомним, Курмояров* был в числе первых привлеченных к уголовной ответственности по статье о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ). Под стражу его поместили в июне 2022 года, причиной для возбуждения дела послужили видеоролики блогера с высказываниями об СВО. Приговор Курмоярову* огласили в конце августа 2023 года. Суд назначил ему три года колонии с двухлетним запретом администрирования сайтов в интернете. С учетом времени, проведенного в СИЗО, блогер вышел на свободу через 11 месяцев.

*Минюст внес Иоанна Курмоярова в единый реестр иноагентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру