"Две иконы, крест, подрясник - возвратить"

Фото Константин Леньков, ЗАКС.Ру

Бывшего священнослужителя, православного блогера Иоанна Курмоярова 31 августа приговорили к 3 годам колонии общего режима за публикацию "фейков" о Вооруженных силах (ч. 2 ст. 207.3 УК). Поводом для дела послужили его видеоролики на YouTube-канале "Виртуальный православный приход", в которых он высказывался о РПЦ, Минобороны и президенте Владимире Путине.

Калининский районный суд Петербурга огласил приговор православному блогеру Иоанну Курмоярову 31 августа. Судья назначила ему 3 года колонии общего режима за публикацию заведомо ложных сведений о действиях российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК). Также бывшему религиозному деятелю запретили 2 года вести какую-либо администраторскую деятельность в интернете, в том числе публиковать видео на своем YouTube-канале "Виртуальный православный приход", который насчитывает 5,4 тысячи подписчиков. Еще у него были профили на "Дзене" и "ВКонтакте".

Бывшему священнику вменили публикацию "фейков" по мотивам политической ненависти или вражды. Кроме того, следователи пришли к выводу, что Курмояров делал это из корыстных побуждений. Причиной для такой квалификации стало то, что он призывал подписчиков жертвовать ему деньги.

Судья также зачла в срок время, проведенное Курмояровым в следственном изоляторе, по схеме один день - за полтора. Осужденный находился под стражей с июня. Таким образом, ему придется провести в колонии чуть больше полутора лет.

Технику, которую изьяли у Курмоярова во время обыска, решили обратить в доход государства. Другие вещи, которые также заинтересовали следствие, вернут.

- Две иконы, деревянный крест, подрясник - возвратить Курмоярову после вступления приговора в законную силу, - озвучила судья.

Накануне, 30 августа Курмояров выступал в прениях. Он обращал внимание суда на то, что его считают политическим деятелем, игнорируя то, что он священник и богослов. Курмояров признал вину, но подчеркивал, что записывал видеозаписи исключительно из религиозных и пацифистских мотивов. Он также критиковал "светских" экспертов, которые изучали его высказывания о событиях на Украине.

- Я не политик. Не состою и никогда не состоял ни в одной политической партии. Также не являюсь и никогда не являлся государственным служащим. Никогда не занимал никаких официальных должностей в органах государственного управления. Являясь человеком аполитичным, я никогда не призывал к смене госстроя и политической власти. На самом деле, основные мотивы моих поступков имеют исключительно религиозный характер. В силу того, что я являюсь монахом священнослужителем православной церкви, вся моя жизнь и все мои стремления направлены исключительно на то, что проповедовать Евангелие Христово и осуществлять священнодействие и таинство православной церкви, - говорил Курмояров.

На протяжении всего судебного следствия Курмояров не оспаривал свою вину. Из-за этого у него возникли разногласия с защитниками: адвокатами Леонидом Крикуном и Луизой Магомедовой. Первый в октябре 2022 года прекратил участвовать в процессе, поскольку допускал, что его доверитель может себя оговаривать. Еще через полгода подсудимый отказался от услуг Магомедовой - они не смогли прийти к согласию по вопросу дальнейшей стратегии участия в судебном разбирательстве. До приговора его интересы представляла адвокат по назначению. Внимание со стороны активистов, которые следят за ходом дел о "военных фейках", ему тоже было в тягость. Он даже просил удалить Telegram-канал в его поддержку, опасаясь, что его авторов также могут привлечь к уголовной ответственности.

Курмояров начал свой путь священнослужителя на Украине, в Черновицком православном богословском институте, который дал ему статус кандидата богословских наук. Он служил в Винницкой области. Там же он устроил свой скит. Чтобы наладить связь с молодежью, Курмояров начал вести аккаунты в социальных сетях. Также он сочинял электронную музыку в рамках проекта Electronic Heavy Romances. Своим творчеством он делился на Soundcloud.

В 2018 году ему пришлось уехать в Россию. Отчасти из-за использования георгиевской ленточки - украинское законодательство предусматривает штрафы за демонстрацию такой символики. Еще он критиковал сторонников Майдана, УПЦ и украинское правительство. Находясь в России, он начал переключаться на местные проблемы. Например, его замечания касались храма Министерства обороны РФ. Когда слова Курмоярова предали огласке, его сначала отлучили от службы на два месяца, а затем и вовсе лишили сана. В Петербурге он устроился на работу офис-менеджером. Блог экс-священник продолжал вести. Там появлялось все больше политических тем: выражал симпатию оппозиционеру Алексею Навальному (внесен в реестр экстремистов Росфинмониторинга) и негативно высказывался в адрес президента Владимира Путина.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру