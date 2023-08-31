Православному блогеру Курмоярову дали 3 года за "фейки" про СВО

Калининский районный суд Петербурга 31 августа приговорил православного блогера Иоанна Курмоярова к 3 годам лишения свободы, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Курмоярова признали виновным в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за его видеозаписей в блоге на YouTube. Гособвинитель просил назначить 7 лет.

Отбывать наказание Курмояров будет в исправительной колонии общего режима. Также ему запретили в течение 2 лет после освобождения вести страницы в интернете. Подсудимый признал вину.

Курмоярова арестовали в июне 2022 года. Его дело поступило в суд еще в сентябре, однако в апреле его начали рассматривать заново из-за замены судьи. Интересы блогера сперва представляли адвокаты Леонид Крикун и Луиза Магомедова, но к концу процесса он отказался от их услуг. Его защищал адвокат по назначению.

До 2018 года Курмояров жил на Украине, где критиковал власть, выступал против сторонников Майдана. После критики в свой адрес переехал в Россию, где также начал негативно высказываться уже о российских властях. Позже его лишили сана. Он перешел в Русскую зарубежную церковь и начал проповедовать на своем YouTube-канале "Православный виртуальный приход".

Накануне Кировский районный суд вынес приговор другой фигурантке дела о "фейках" про армию (ст. 207.3 УК). Активистку движения "Мирное сопротивление" Ольгу Смирнову приговорили к 6 годам заключения из-за нескольких публикаций в социальной сети "ВКонтакте". Подробнее читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков