 Шесть лет за "Мирное сопротивление": Новый приговор за фейки про армию

Фото Константин Леньков, ЗАКС.Ру

Участницу движения "Мирное сопротивление" Ольгу Смирнову 30 августа отправили в колонию общего режима на 6 лет из-за нескольких постов в соцсети "ВКонтакте". Следователи нашли в паблике движения информацию, которая, по их мнению, содержала недостоверные сведения о российской армии (ст. 207.3 УК).

Приговор Ольге Смирновой огласили в Кировском районном суде Петербурга 30 августа. Поддержать осужденную пришли порядка 50 человек. За публикацию недостоверных сведений о ходе специальной военной операции (ч. 2 ст. 207.3 УК) в паблике "Демократический Петербург - Мирное сопротивление" (заблокирован по требованию Генпрокуратуры) ей назначили 6 лет лишения свободы, на год меньше, чем просил прокурор. Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы. Она будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Также ей запретили после освобождения в течение трех лет вести страницы в соцсетях. Смирнова вину не признала.

В своем последнем слове обвиняемая призвала суд признать ее невиновной, чтобы "проявить милосердие к здравому смыслу".

— Я прошу суд проявить милосердие к здравому смыслу и дать ему выйти из этого зала живым. С учетом того количества чисто процессуальных недоразумений, а также ляпов и ляпсусов, сделанных знатоками [Смирнова так называет следователей - прим. ЗАКС.Ру], оправдательное решение вряд ли вызовет подозрения в нелояльности к политическому режиму. Ради сохранения уважения к закону и здравому смыслу, я прошу его вынести, признав меня невиновной, — заявила Смирнова во время последнего слова на заседании 14 августа.

Срок начнет исчисляться после вступления приговора в законную силу. Пребывание в СИЗО зачли ей по схеме один день за полтора. Таким образом, с учетом проведенного времени под арестом, ей останется отбыть в местах лишения свободы около 4 лет. Адвокат Мария Зырянова, которая представляет интересы Смирновой, рассказала, что намерена обжаловать приговор.

- С приговором мы не согласны. Сегодня была оглашена только резолютивная часть, мотивировки мы не видели. В любом случае, мы будем подавать апелляционную жалобу, - рассказала журналистам Зырянова.

Смирнову арестовали в начале мая 2022 года. Тогда в деле также фигурировали четверо соратников активистки: Илья Ткаченко, Татьяна Сичкарева, Асан Мумджи и Владимир Шипицын.

Смирнова по образованию архитектор. Последние годы она целиком посвятила себе активизму. Вместе с единомышленниками они проводили одиночные пикеты рамках так называемой акции протеста "Стратегии-18". В основном они были посвящены поддержке крымских татар. После начала пандемии коронавируса, активисты решили перенести свою деятельность в Мурино, в Ленинградскую область. Там антикоронавирусные ограничения менее строгие, чем в Петербурге, где они продолжают действовать до конца 2023 года.

Из-за одного такого пикета в Мурино на Смирнову возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК), по которому ей грозило до пяти лет лишения свободы. Основанием послужила надпись на плакате, посвященная фигурантам уголовного дела, связанного с организацией "Хизб ут-Тахрир"*, которую признали террористической. Позже прокуратура прекратила производство по делу.

Некоторые из соратников Смирновой, которые вместе с ней выходили в пикеты, стали свидетелями по делу о "фейках" про Вооруженные силы: активисты Татьяна Сичкарева, Асан Мумджи, Владимир Шипицын, а также правозащитник Илья Ткаченко. У всех пятерых в мае 2022 года прошли обыски.

После ареста Смирновой деятельность движения стихла и пикеты прекратились. В последние месяцы на улицы с плакатом выходила лишь Сичкарева. В последний раз ее задерживали двумя неделями ранее - она тогда как раз вышла в центре города с пикетом в поддержку Смирновой. Сейчас, по словам девушки, она взяла перерыв в акциях и сконцентрировалась на другой деятельности.

- Самая активная из "Мирного сопротивления" - это я. Я выходила на пикеты. Сейчас приняла решение сделать перерыв, потому что моя помощь сейчас больше понадобится политзаключенным: письма, передачки, перевод средств и все такое. Я вижу конкретный результат, который я приношу своими действиями. Считаю, что шесть лет - это много. Это та цена, которую человек платит именно в этих условиях за выражение своего мнения, - рассказала ЗАКС.Ру Сичкарева.

Еще один активист, Асан Мумджи прекратил выходить на улицы из-за жестких действий силовиков.

- Оно ["Мирное сопротивление"] затихло в силу того, что Ольга сидит. Мы не можем продолжать - арестовывают сразу всех. Оно продолжается в Вильнюсе. Влад продолжает это дело. Просто здесь выйти - и опять сесть. Ольга бросила вызов, - рассказал Мумджи.

Упомянутый Шипицын покинул Россию вскоре после после возбуждения уголовного дела в отношении Смирновой. Сейчас он находится в Литве, где регулярно принимает участие в митингах. Одна из последних громких акций - в мае Шипицын облил кетчупом публициста Виктора Шендеровича**. Илья Ткаченко сейчас занимается поддержкой других фигурантов дел, обвиняемых в распространении недостоверных сведений о российской армии.

*Признана террористической организацией и запрещена в России

**Минюст РФ внёс Виктора Шендеровича в единый реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру