Беглов продлил ограничения из-за коронавируса до конца 2023 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении ограничительных мер из-за коронавируса. Документ опубликован на сайте администрации города и датирован 24 августа.

Беглов решил продлить все запреты до 31 декабря 2023 года, следует из уже действующего постановления. Большинство ограничений глава города уже отменил. Сейчас документ запрещает проведение митингов, демонстраций, пикетов и других публичных мероприятий, а также курение кальянов в общественных местах.

С дезинфекцией, проветриванием и санитарной обработкой помещений должна проходить торжественная регистрация брака и рождения ребенка. Аналогичные требования сохраняются и для ряда предприятий.

По данным на сайте администрации города, 23 августа в Петербурге коронавирусом заболело 45 человек и ни один не умер. На лечении от COVID-19 и пневмонии в больницах находятся 578 человек, сказано в той же статистике.

Напомним, до этого коронавирусные ограничения Беглов продлил в мае 2023 года. Их действие должно было закончиться в конце августа.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру