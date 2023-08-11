В центре Петербурга задержали пикетчицу, вышедшую поддержать Ольгу Смирнову

Петербургские правоохранители задержали жительницу города Татьяну Сичкареву, вставшую на Большой Московской улице в одиночный пикет. Акцию осветил портал MR7.

Активистка вышла поддержать Ольгу Смирнову, которой по делу о фейках про армию (207.3 УК) запросили семь лет лишения свободы. С плакатом ей удалось простоять менее двадцати минут. За это время она успела дать комментарий журналистам.

"Я считаю, что лучше говорить о проблемах, чем замалчивать их. Прохожие увидят мой плакат и колеблющиеся могут изменить свою позицию", - объяснила пикетчица свои действия.

Ее увезли в 28 отдел полиции. За день это уже третье задержание петербуржцев с протестными плакатами.

Примечательно, что Сичкарева уже участвовала в аналогичной акции у станции метро "Академическая". Протокол по "митинговой" статье 20.2 КоАП суд вернул полицейским как некорректно составленный.

фото: Анна Мотовилова / MR7