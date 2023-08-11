У Гостиного двора задержали пикетчика

Петербургские полицейские задержали активиста Дмитрия Кузьмина, который днем 11 августа встал у Гостиного двора в одиночный пикет. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Свою акцию демонстрант посвятил предпринимателю из Ленинградской области Дмитрию Скурихину, который получил реальный срок по делу о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК). Активиста увезли в отдел полиции №28. Ему помогает адвокат Олеся Васильченко.

Напомним, что жителя села Русско-Высоцкое Дмитрия Скурихина приговорили к полутора годам колонии из-за двух акций. Прошлой осенью он расписал пацифистскими надписями собственный магазин, а в феврале встал у магазина с плакатом, посвященным Украине.

UPD 17:45 Стало известно о еще одном задержанном у Гостиного двора 11 августа активисте. Его зовут Никита Истомин, он встал в пикет с пацифистским плакатом. Его тоже повезли в отдел полиции №28.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру