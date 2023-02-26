Предпринимателя-оппозиционера из Ленобласти поместили в СИЗО из-за пацифистского пикета

Ломоносовский райсуд Ленинградской области постановил отправить оппозиционного активиста Дмитрия Скурихина из посёлка Русско-Высоцкое в СИЗО из-за пикета, который он провёл 24 февраля, уведомил правозащитный проект "ОВД-Инфо"* юрист Динар Идрисов.

В следственном изоляторе Скурихину предстоит провести 25 суток. В его отношении завели уголовное дело о повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК).

Поводом для начала разбирательства послужил "проукраинский" пикет, который активист провёл перед своим магазином в день годовщины с начала спецоперации, 24 февраля, уточнила его дочь Ульяна Скурихина.

Отметим, магазин оппозиционера примечателен тем, что исписан пацифистскими лозунгами и названиями украинских городов. Из-за оформления торговой точки минувшей осенью против предпринимателя возбудили уголовное дело по статье о дискредитации армии (ст. 280.3 УК).

Бизнесмен находился под запретом определенных действий. Зимой его сельский дом повторно обыскивали.

*Минюст РФ внёс проект "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов