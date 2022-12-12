В Ленобласти пришли с обыском к проходящему по делу о дискредитации армии оппозиционному бизнесмену Скурихину

Силовики нагрянули с очередным обыском к оппозиционному предпринимателю Дмитрию Скурихину из села Русско-Высоцкое Ленобласти, рассказала правозащитникам "ОВД-Инфо"* его дочь. Бизнесмен находится под запретом определённых действий по делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК).

Дома кроме Скурихина находится его супруга и четыре дочери. Всем разрешили выйти из квартиры, оставив только самого предпринимателя. У членов семьи забрали телефоны.

На данный момент выясняется, чем обоснован визит правоохранителей. Постановление об обыске датировано 11 ноября. Последний раз оперативные мероприятия дома у Скурихина проходили 23 сентября.

Напомним также, в мае областной бизнесмен, придерживающийся оппозиционных взглядов провёл у себя в магазине в селе Русско-Высоцкое акцию в поддержку петербургской художницы Александры Скочиленко, пребывающей в СИЗО по уголовному делу о фейках про армию. На магазинных полках Скурихин разместил рядом с обычными ценниками пацифистские стикеры.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр иноагентов

Фото: соцсети Дмитрия Скурихина