Областной бизнесмен-оппозиционер Скурихин поддержал Скочиленко ценниками в своём магазине

Областной предприниматель Дмитрий Скурихин, держащий магазин в селе Русско-Высоцкое, рассказал покупателям о пребывающей в СИЗО в рамках дела о фейках про российскую армию художнице Александре Скочиленко, проведя своеобразную акцию: на полках рядом с обычными ценниками появились красные этикетки со словами в её поддержку.

Девушку, напомним, будут судить как раз именно из-за пацифистских ценников, которые она клеила в супермаркете.

"Власти выдвигают против неё абсурдные обвинения по новомодным статьям о распространении недостоверных сведений и т.п. касающихся действий вояк в Украине за то, что она разместила сделанные ею самой маленькие лозунги (размером с ценник) рядом с ценниками в соседнем супермаркете. Я сделал это похожим образом - повесил ценники с требованием свободы Саше", — рассказал Скурихин о своём манифесте у себя на странице в Facebook*.

Кроме того, бизнесмен сообщил, что сам уже имеет на руках два протокола о дискредитации войск РФ.

Напомним, в середине апреля под дверью черного хода в магазине Скурихина появилась куча навоза. Предприниматель известен своей оппозиционной гражданской позицией. Мужчина регулярно пишет на стене своего магазина критические высказывания.

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