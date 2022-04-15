Неизвестные подкинули навоз под дверь магазина, принадлежащего активисту из Ленобласти

Владелец магазина в селе Русско-Высоцкое в Ломоносовском районе Ленобласти Дмитрий Скурихин подвергся набегу вандалов в ночь на 15 апреля, рассказало издание 47news. Неизвестные исписали стены его здания надписями "Предатель" и наклеили листы бумаги с текстами "Осторожно!!! Здесь живет предатель Родины!!!" и "Нацизм — не простим". Кроме того, под дверь магазина анонимы вывалили кучу навоза.

По словам Скурихина, отходы жизнедеятельности оказались под дверью черного хода, из чего он сделал вывод, что работали не местные жители. "Это заезжие гастролёры, мальчишки. Работали трое в балаклавах, быстро, справились в пять минут. И дали дёру из посёлка. Всё случилось примерно в 3:20 ночи", — рассказал он в беседе с изданием.

Скурихин известен своей гражданской позицией. Мужчина регулярно пишет на стене своего магазина оппозиционные высказывания. В конце марта навоз под двери квартир подкидывали петербургским активисткам.

Фото: Дмитрий Скурихин