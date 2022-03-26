ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:58

Неизвестные вновь подкинули навоз под дверь петербургской активистки

фото ЗакС политика Неизвестные вновь подкинули навоз под дверь петербургской активистки

Анонимные вандалы вновь атаковали дверь в квартиру активистки Дарьи Хейкинен, говорится 26 марта в Telegram-канале движения "Маяк", которое та возглавляет. Предыдущий раз случился буквально накануне.

На двери Хейкинен неизвестные оставили приклеенные листы бумаги с надписями "Здесь живет финская нацистка" и "Нацизм не простим". Однако этим дело не ограничилось. "Вандалы также залили замки монтажной пеной, испачкали дверь зелёнкой и оставили ещё одну кучу навоза", — сообщается о последствиях набега в посте активистов.

Ранее экс-главреду "Эха Москвы" Алексею Венедиктову неизвестный подкинул под дверь голову свиньи в парике. Помимо этого, на двери журналиста осталась наклейка с оскорбительной надписью на немецком языке.

Фото: Telegram-канал движения «Маяк»


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама