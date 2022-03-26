Неизвестные вновь подкинули навоз под дверь петербургской активистки

Анонимные вандалы вновь атаковали дверь в квартиру активистки Дарьи Хейкинен, говорится 26 марта в Telegram-канале движения "Маяк", которое та возглавляет. Предыдущий раз случился буквально накануне.

На двери Хейкинен неизвестные оставили приклеенные листы бумаги с надписями "Здесь живет финская нацистка" и "Нацизм не простим". Однако этим дело не ограничилось. "Вандалы также залили замки монтажной пеной, испачкали дверь зелёнкой и оставили ещё одну кучу навоза", — сообщается о последствиях набега в посте активистов.

Ранее экс-главреду "Эха Москвы" Алексею Венедиктову неизвестный подкинул под дверь голову свиньи в парике. Помимо этого, на двери журналиста осталась наклейка с оскорбительной надписью на немецком языке.

Фото: Telegram-канал движения «Маяк»