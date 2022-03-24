Экс-главред "Эха Москвы" заявил об угрозах

Неизвестные оставили свиную голову в парике под дверью в квартиру бывшего главного редактора закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, сообщил он 24 марта в своем Telegram-канале. На опубликованных фотографиях также можно увидеть наклейку с украинским гербом и оскорблением на немецком языке.

"Страна, победившая фашизм. Отчего же не шестиконечная звезда на двери моей квартиры?" — подписал Венедиктов первый снимок. "Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?" — написал он во втором посте.

Напомним, в начале марта Роскомнадзор заблокировал "Эхо Москвы" якобы за "целенаправленное и систематическое" размещение "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих" на Украине. Радиостанция обжаловала блокировку в суде, заседание по делу назначено на 20 апреля.

Фото: Telegram-канал Алексея Венедиктова