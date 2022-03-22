Суд рассмотрит иск "Эха Москвы" к Генпрокуратуре и Роскомнадзору 20 апреля

Таганский райсуд Москвы провёл досудебную проверку по иску "Эха Москвы" к Генпрокуратуре и Роскомнадзору и назначил рассмотрение дела на 20 апреля 2022 года, информирует объединённая пресс-служба судебных инстанций столицы.

Генпрокуратура потребовала отключить от эфира и закрыть сайт одной из старейших российских радиостанций "Эхо Москвы" по причине якобы "целенаправленного и систематического" размещения "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих" на Украине ещё 1 марта.

После этого Совет директоров радиостанции принял решение о её ликвидации: помимо сайта были также уничтожены и аккаунты "Эха Москвы" в соцсетях. Тогда же главред "Эха" Алексей Венедиктов заявил о планах миноритарных акционеров обжаловать решение Совета директоров в суде.