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Новости 10:25

Совет директоров "Эха Москвы" решил ликвидировать радиостанцию

фото ЗакС политика Совет директоров "Эха Москвы" решил ликвидировать радиостанцию

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что по итогам прошедшего 3 марта совещания его СМИ решили ликвидировать владельцы.

"Большинством голосов Совета Директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта Эхо Москвы", - написал журналист в своем Telegram-канале.

Существующую с 1990 года радиостанцию 1 марта отключили из эфира по требованию Генпрокуратуры, которая усмотрела в ее контенте систематические призывы к экстремизму, а также недостоверные сведения о действиях российской армии на Украине.

Вместе с тем YouTube-канал "Эха" заблокировали на территории Европы из-за аффилированности радио с "Газпромом", попавшим под санкции, но впоследствии это решение было отменено.


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