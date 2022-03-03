Совет директоров "Эха Москвы" решил ликвидировать радиостанцию

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что по итогам прошедшего 3 марта совещания его СМИ решили ликвидировать владельцы.

"Большинством голосов Совета Директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта Эхо Москвы", - написал журналист в своем Telegram-канале.

Существующую с 1990 года радиостанцию 1 марта отключили из эфира по требованию Генпрокуратуры, которая усмотрела в ее контенте систематические призывы к экстремизму, а также недостоверные сведения о действиях российской армии на Украине.

Вместе с тем YouTube-канал "Эха" заблокировали на территории Европы из-за аффилированности радио с "Газпромом", попавшим под санкции, но впоследствии это решение было отменено.