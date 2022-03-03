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Новости 17:49

Миноритарные акционеры "Эха Москвы" обжалуют прекращение деятельности радиостанции

фото ЗакС политика Миноритарные акционеры "Эха Москвы" обжалуют прекращение деятельности радиостанции

Миноритарные акционеры ЗАО "Эхо Москвы" намерены оспорить решение совета директоров о прекращении вещания и закрытии сайта, сообщил 3 марта главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. По его словам, решение о ликвидации нанесло ущерб акционерам.

 "У "Газпром-медиа" две трети акций, а у миноритариев треть акций, я их представитель. И, собственно говоря, нанесен удар по моему карману. Был актив, а они собираются моей части меня лишить. Это уже совсем другая история, мы пойдем в суды", — цитирует Венедиктова Telegram-канал "Минута в минуту | Эхо".

По словам Венедиктова, редакция радиостанции продолжает свою работу, никто из журналистов не уволен. "Решение совета директоров о прекращении деятельности СМИ — это одна история. А все журналисты наняты акционерным обществом "Эхо Москвы". И это акционерное общество не ликвидировано. <...> Я главный редактор, меня не уволили. И никого из журналистов не уволили. Более того, они обязаны работать, если завтра не выйдут, они могут быть уволены за прогул", — уточнил главред и заявил о намерении "в судах пытаться развернуть ситуацию и не только в судах".

Ранее стало известно о решении Совета директоров "Эха Москвы" о ликвидации радиостанции. 1 марта ее отключили в соответствии с требованием Генпрокуратуры. Венедиктов назвал произошедшее проявлением цензуры, "которая впрямую запрещена Конституцией РФ".

Фото: страница «Эха Москвы» во «ВКонтакте»


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