Более 30 деятелей культуры, экологов и политиков сделали обращения в поддержку Скочиленко

На двух сайтах в поддержку петербургской художницы Александры Скочиленко, арестованной по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК), менее чем за неделю появилось несколько десятков обращений в ее поддержку.

На сайте "Саше - свободу" размещены восемь видео, записанные деятелями культуры, психологами и активистами. Среди авторов - бард, автор песни "Когда мы были на войне" Виктор Столяров, главный художник Театра Сказки Филипп Игнатьев, член Правозащитного совета Петербурга Юлий Рыбаков.

Также представлены письменные коллективные обращения от русскоязычных деятелей культуры зарубежья и неравнодушных петербуржцев.

"Отправить за решетку человека творческой судьбы за то, что она разместила четыре стикера с пацифистскими текстами в продуктовом магазине на место ценников, и грозить ей тюремным сроком до 10 лет - это запредельный абсурд", - говорится в обращении деятелей культуры из Петербурга.

На сайте "Свободу Саше Скочиленко" выложено еще семь видео в поддержку активистки. В том числе обращения от лица ученого-филолога Евгения Матвеева и заместителя главы Владимирского округа Петербурга Виталия Боваря.

В своих соцсетях видео с требованием освободить Скочиленко разместил депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

Ранее адвокат Дмитрий Герасимов сообщил о планирующейся судебно-психиатрической экспертизе Скочиленко. Экспертиза по инициативе следствия будет проводиться стационарно в течение трех недель, поскольку художница ранее состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Скочиленко — художница и музыкант, автор книги "Как победить депрессию". Ее обвиняют в замене ценников в супермаркете на листовки с пацифистскими высказываниями о событиях в Мариуполе. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Активистка признает, что меняла ценники, но не считает, что нарушила закон. Защита Скочиленко обжаловала ее заключение в СИЗО. Горсуд рассмотрит апелляцию 17 мая.

Сергей Еремеев