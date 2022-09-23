В Ленобласти проводят обыск у бизнесмена-оппозиционера Скурихина

Сотрудники Следственного комитета пришли с обыском к предпринимателю Дмитрию Скурихину, живущему и работающему в селе Русско-Высоцкое. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети, добавив, что силовики принялись ломать дверь.

"Его уважают сельчане. Он не преступник! СМИ, люди, сограждане, подключайтесь", - откликнулись в его аккаунте неравнодушные пользователи интернета, акцентируя внимание на том, что бизнесмен — многодетный отец.

После начала спецоперации Скурихина уже штрафовали по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) из-за видеозаписи пацифистского содержания, опубликованной в сервисе Telegram. За последние семь месяцев он также неоднократно наносил на свой дом пацифистские надписи.

UPD 19:00 Правозащитный проект "ОВД-Инфо" (Минюст внес его в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов) сообщил, что на Скурихина завели дело по статье 280.3 УК (дискредитация армии)

фото взято из аккаунта Дмитрия Скурихина в социальной сети