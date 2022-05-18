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Новости 14:22

Областного бизнесмена-оппозиционера оштрафовали за дискредитацию армии из-за видеозаписи в Telegram

фото ЗакС политика Областного бизнесмена-оппозиционера оштрафовали за дискредитацию армии из-за видеозаписи в Telegram

Ленинский райсуд Петербурга оштрафовал на 45 тысяч рублей предпринимателя из Ленобласти Дмитрия Скурихина по административной статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Скурихину вменялось то, что 6 марта он опубликовал в одном из Telegram-каналов видеозапись пацифистского содержимого, отсылающую к событиям на Украине.

Ранее областной бизнесмен оппозиционных взглядов провёл у себя в магазине в селе Русско-Высоцкое акцию в поддержку петербургской художницы Александры Скочиленко, пребывающей в СИЗО по уголовному делу о фейках про армию. На магазинных полках Скурихин разместил рядом с обычными ценниками пацифистские стикеры.

Фото взято из соцсетей Дмитрия Скурихина


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