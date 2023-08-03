Суд в Ленобласти приговорил бизнесмена Скурихина к лишению свободы по делу о дискредитации армии

Ломоносовский районный суд Ленобласти огласил приговор местному предпринимателю Дмитрию Скурихину по делу о дискредитации Вооруженных сил (ч.1 ст.280.3 УК РФ), сообщил 3 июля проект "Сетевые свободы". Активисту назначили год и шесть месяцев лишения свободы.

"Дмитрия Скурихина приговорили к полутора годам общего режима за повторную дискредитацию армии", — сообщили правозащитники.

В конце июля гособвинение запросило для Скурихина два с половиной года колонии.

Скурихин владеет магазином в селе Русско-Высоцкое, фасад здания он превратил в площадку для своих политических высказываний. Первое уголовное дело о дискредитации армии против него возбудили осенью прошлого года из-за надписей на стене магазина. Второе дело по той же статье завели после того, как Скурихин устроил пацифистский пикет в годовщину начала СВО. Позже два дела объединили в одно.

В мае 2022 года Ленинский суд Петербурга оштрафовал Скурихина на 45 тысяч рублей, признав виновным по административной статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Причиной послужила публикация видеозаписи пацифистского содержания в одном из Telegram-каналов.

Фото: соцсети Дмитрия Скурихина