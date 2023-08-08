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Новости 12:52

Участнице "Мирного сопротивления" Ольге Смирновой запросили 7 лет заключения за "фейки" об армии

фото ЗакС политика Участнице "Мирного сопротивления" Ольге Смирновой запросили 7 лет заключения за "фейки" об армии

Гособвинитель запросил 7 лет лишения свободы для участницы движения "Мирное сопротивление" Ольги Смирновой, которую обвиняют в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК), сообщило издание MR7. Также на заседании Кировского районного суда Петербурга 8 августа прокурор потребовал запретить Смирновой пользоваться интернетом в течение четырех лет. 

Максимальное наказание по статье, которую вменяют Смирновой, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Поводом для уголовного дела стали несколько публикаций в группе движения в социальной сети "ВКонтакте". В постах, по мнению следствия, содержались недостоверные сведения о ходе специальной военной операции. В следственном изоляторе активистку держат с мая 2022 года. Приговор огласят 14 августа. 

Ранее в Петербурге огласили приговор копателю Олегу Белоусову, которого также обвиняли в публикации "фейков" про армию. Его отправили в колонию на 5,5 лет. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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