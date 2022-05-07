Участницу "Мирного сопротивления" Смирнову отправили в СИЗО

Кировский районный суд Петербурга в ночь на 7 мая отправил под арест активистку "Мирного сопротивления" Ольгу Смирнову, сообщили "Сетевые свободы". Участницу движения обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил (ч. 2 ст. 207.3 УК). По этой статье ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Судья Алина Ибрагимова по ходатайству следователя закрыла заседание для слушателей. Также Ибрагимова отказала адвокату Марии Зыряновой в допуске Динара Идрисова в качестве защитника. В суде Смирнова заявляла, что не отрицает факта публикации материалов о "спецоперации", которые следователи посчитали ложными. Однако она уверена, что состава преступления в ее действиях нет. Смирнову отправили в СИЗО до 4 июля.

Фигурантами дела стали также четверо ее единомышленников: Владислав Шипицын, Илья Ткаченко, Татьяна Сичкарева и Асан Мумджи. Они проходят по делу в статусе свидетелей. Им запрещено рассказывать что-либо о ходе предварительного расследования.

Уголовное дело о распространении фейков про действия Вооруженных сил возбудили из-за нескольких публикаций в группе в соцсети "ВКонтакте" "Демократический Петербург - Мирное Сопротивление", в которой состоят более 12 тысяч человек. Сам паблик был заблокирован по решению Генпрокуратуры еще в феврале.

Это уже третий арест по уголовным делам о фейках про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК) в Петербурге. В середине апреля за замену ценников в супермаркете на пацифистские листовки в СИЗО отправили художницу Александру Скочиленко. Еще через неделю под стражу взяли журналистку из Алтайского края Марию Пономаренко за публикации о событиях в Мариуполе.

Константин Леньков