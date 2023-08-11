Петербуржца оштрафовали за акцию солидарности с арестованной единомышленницей

Пикет, проведенный на этой неделе возле станции метро "Академическая", обернулся для петербургского активиста Виталия Иоффе штрафом в 20 тысяч рублей. Как передает портал MR7, Калининский районный суд назначил его за нарушение правил проведения митингов и демонстраций (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Мужчина провел акцию в поддержку своей сподвижницы Ольги Смирновой, которую больше года держат в СИЗО по обвинению в фейках про российскую армию (ст. 207.3 УК).

Издание, осветившее пикет, отмечает, что прохожие реагировали на плакат активиста разнообразно. Вместе с ним с плакатом у метро встала петербурженка Татьяна Сичкарева, тоже задержанная. Ее "митинговый" протокол суд вернул полицейским для устранения нарушений.

Ольге Смирновой гособвинение запросило семь лет колонии. Приговор огласят в ближайший понедельник.

фото: Анна Мотовилова / MR7