Участник "Мирного сопротивления" Владимир Шипицын покинул Россию

Активист "Мирного сопротивления" Владимир Шипицын покинул Россию, сообщил ЗАКС.Ру сам Шипицын. Он проходит свидетелем по делу о распространении "фейков" о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК). Сейчас он находится в Вильнюсе, столице Литвы.

Шипицын рассказал, что это была вынужденная мера. Из-за обысков в начале мая он опасался стать подозреваемым по делу о дискредитации российской армии. Сейчас, по его словам, он находится в безопасности.

Литовское консульство прекратило свою работу в конце апреля после соответствующего заявления российского Министерства иностранных дел. Просить об убежище Шипицыну пришлось уже на границе.

Напомним, из-за подозрений в распространении якобы недостоверных сведений о ходе "специальной военной операции" на Украине под арест отправили его соратницу Ольгу Смирнову (ч. 2 ст. 207.3 УК). Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Также статус свидетелей по делу получили трое участников "Мирного сопротивления": Илья Ткаченко, Татьяна Сичкарева и Асан Мумджи.

Константин Леньков