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Новости 11:10

Участник "Мирного сопротивления" Владимир Шипицын покинул Россию

фото ЗакС политика Участник "Мирного сопротивления" Владимир Шипицын покинул Россию

Активист "Мирного сопротивления" Владимир Шипицын покинул Россию, сообщил ЗАКС.Ру сам Шипицын. Он проходит свидетелем по делу о распространении "фейков" о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК). Сейчас он находится в Вильнюсе, столице Литвы. 

Шипицын рассказал, что это была вынужденная мера. Из-за обысков в начале мая он опасался стать подозреваемым по делу о дискредитации российской армии. Сейчас, по его словам, он находится в безопасности. 

Литовское консульство прекратило свою работу в конце апреля после соответствующего заявления российского Министерства иностранных дел. Просить об убежище Шипицыну пришлось уже на границе. 

Напомним, из-за подозрений в распространении якобы недостоверных сведений о ходе "специальной военной операции" на Украине под арест отправили его соратницу Ольгу Смирнову (ч. 2 ст. 207.3 УК). Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Также статус свидетелей по делу получили трое участников "Мирного сопротивления": Илья Ткаченко, Татьяна Сичкарева и Асан Мумджи. 

Константин Леньков


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