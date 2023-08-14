Приговор Ольге Смирновой по делу о "фейках" про армию огласят 30 августа

Участница движения "Мирного сопротивления" Ольга Смирнова выступила с последним словом на заседании Кировского районного суда Петербурга 14 августа, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Обвиняемая в публикации фейков о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК) по мотивам политической ненависти или вражды отказалась признавать вину. Приговор огласят 30 августа.

Активистке вменяют публикацию "фейков" про армию из-за нескольких публикаций в паблике движения "ВКонтакте". В них упоминалась специальная военная операция. Во время прений адвокат Мария Зырянова, представляющая интересы Смирновой, заявила, что гособвинитель так и не объяснил, какие именно публикации содержали заведомо ложную информацию.

Сама Смирнова более двух часов давала пояснения по каждому "спорному" посту "ВКонтакте". Кроме того, она напомнила, что с ее аккаунта не производилось каких-либо действий на сайте в момент предполагаемой публикации "заведомо недостоверных" материалов. Это следует из ответа соцсети на запрос следователя. Также часть постов была размещена до того, как в России ввели уголовную ответственность за "фейки" об армии.

Адвокат Зырянова и сама Смирнова просили суд вынести оправдательный приговор.

— Я прошу суд проявить милосердие к здравому смыслу и дать ему выйти из этого зала живым. С учетом того количества чисто процессуальных недоразумений, а также ляпов и ляпсусов, сделанных знатоками [Смирнова так называет следователей - прим. ЗАКС.Ру], оправдательное решение вряд ли вызовет подозрения в нелояльности к политическому режиму. Ради сохранения уважения к закону и здравому смыслу, я прошу его вынести, признав меня невиновной, — заявила Смирнова во время последнего слова.

Это лишь малая часть ее выступления. У обвиняемой с собой было две тетради рукописного текста, на зачитывание которых потребовалось больше часа.

Смирнова находится под стражей более 15 месяцев, с 7 мая 2022 года. Приговор должны огласить 30 августа. Прокурор запросил для нее 7 лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге огласили приговор Олегу Белоусову, которого также обвинили в распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК). Он получил 5,5 лет лишения свободы. По другой статье на схожую тематику осудили предпринимателя из Ленинградской области Дмитрия Скурихина. Его признали виновным в повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК) и отправили в колонию на полтора года.

Константин Леньков