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Новости 16:55

Обвиняемый в военных "фейках" православный блогер Курмояров отказался от услуг адвоката

фото ЗакС политика Обвиняемый в военных "фейках" православный блогер Курмояров отказался от услуг адвоката

Православный блогер Иоанн Курмояров, обвиняемый в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК), отказался от услуг адвоката Луизы Магомедовой. Калининский районный суд Петербурга 29 мая освободил ее от участия в процессе. 

Решение было принято по инициативе самого Курмоярова, рассказала ЗАКС.Ру адвокат. В качестве причины стороны указали несогласованность позиции по дальнейшему ведению дела. Теперь его будет представлять защитник по назначению. 

Напомним, ранее защищать Курмоярова отказался адвокат Леонид Крикун, который был не согласен с обвиняемым в части признания вины. 

Курмоярову грозит до 10 лет лишения свободы за "фейки" о российской армии (ст. 207.3 УК). Поводом для преследования стали его видеоролики на YouTube, где он рассказывал о ходе специальной военной операции, а также критиковал руководство РПЦ. Его дело начали рассматривать заново из-за смены судьи. 

Константин Леньков


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