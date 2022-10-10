Обвиняемого в фейках про армию экс-священника Курмоярова не устроил светский эксперт

В Калининском районном суде Петербурга 10 октября состоялось заседание по делу в отношении православного блогера Иоанна Курмоярова, которого обвиняют в публикации заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК). Следователь озвучил обвинение, Курмояров сократил штат адвокатов, а также остался недоволен тем, что экспертизу его текстов проводил филолог.

Иоанну Курмоярову грозит до 10 лет лишения свободы из-за публикации недостоверной, по заявлению следователей, информации о ходе специальной военной операции на Украине. Ему вменяют 63 эпизода - публикации в социальных сетях. Курмояров размещал свои высказывания о событиях на Украине на своей странице "ВКонтакте", в YouTube-канале "Виртуальный православный приход" и "Дзене".

Курмояров вину признал. Адвокат Леонид Крикун выразил мнение, что его доверитель может оговаривать себя. Юрист заявил, что из материалов дела даже не вполне ясно, какое из 63 высказываний повлекло возбуждение уголовного дела. Лингвистическую экспертизу, по его словам, провели лишь у пяти постов. После этого Крикун сообщил, что прекращает представлять интересы обвиняемого, так как им не удалось прийти к согласию в выборе линии защиты. Защищать Курмоярова продолжила адвокат Луиза Магомедова. Юристка рассказала суду, что ее доверитель - человек верующий. Он священнослужитель, который хочет сейчас только мира, и даже был включен в базу "Миротворца" за пророссийские взгляды, когда жил на Украине.

Курмояров говорил, что в его высказываниях действительно могут быть признаки преступления, которое ему вменяют, однако он уверен, что следователь добавил лишнего. Например, часть постов из обвинения были размещены еще в феврале - до введения ответственности за фейки про армию. К тому же, он недоволен тем, что экспертизу его постов проводил филолог, а не человек с религиозным образованием.

- Я предполагал, что должен специалист делать. Там политические и военные вопросы. Религиозные тем более. Экспертизу делает учитель русского языка - филолог. Когда я спросил следователя, почему филолог это сделал, он ответил: "Ты на русском языке писал?" А если медицинская экспертиза будет - тоже филолога пригласите? При этом, ваша честь, я признаю, у меня были высказывания, которые, действительно, нарушают закон, но экспертиза… Ваша честь, кто будет в раю, кто будет в аду - на страшном суде определяет, поэтому светский суд тут точно никакого отношения не имеет. Как мог филолог оценить богословские вещи? - заявил Курмояров.

Следующее заседание состоится 14 ноября. На нем гособвинитель представит свои доказательства.

С начала июня Курмоярова держат в СИЗО. Бывший священнослужитель не раз выступал с критикой президента Владимира Путина и руководства РПЦ. В 2020 году батюшка нелестно отзывался об оформлении нового храма Министерства обороны. В апреле 2022 года Курмоярова лишили сана. ЗАКС.Ру уже рассказывал о биографии обвиняемого.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине в Петербурге возбудили семь уголовных дел по статье о распространении фейков про российскую армию. Кроме Курмоярова, фигурантами стали художница Александра Скочиленко, участница "Мирного сопротивления" Ольга Смирнова, документалист Всеволод Королев, копатель Олег Белоусов, менеджер проектов Виктория Петрова, а также активист Борис Романов. Последний после смены меры пресечения перестал приходить на заседания суда и был объявлен в розыск.

Константин Леньков