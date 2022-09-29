Фигуранта дела о "фейках" про армию Бориса Романова объявили в розыск

Обвиняемого в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России Бориса Романова объявили в розыск, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Романов не пришел на заседание 29 сентября в Выборгский районный суд, где рассматривали его дело по существу.

Адвокат Романова Луиза Магомедова в суде заявила, что не знает, где ее доверитель. Ранее он не явился на заседания в Городской суд, где должны были рассмотреть жалобу обвинения на меру пресечения. В конце июля районный суд отпустил обвиняемого под запрет определенных действий после двух месяцев в СИЗО.

Прокурор на заседании 29 сентября заявил о необходимости объявить Романова в розыск и приостановить рассмотрение дела.

В это время в зале находились трое депутатов МО "Светлановское", которые должны были выступить в качестве свидетелей. После слов прокурора о розыске депутат Александр Милехин начал аплодировать и во весь голос заявил "Поддерживаю!"

Судья Марина Горячева согласилась с прокурором и объявила Романова в розыск. Также ему заочно заменили меру пресечения на заключение под стражу.

Напомним, активиста Романова судят за слова о специальной военной операции во время заседания муниципального совета МО "Светлановское". Он якобы распространил недостоверные сведения о Вооружённых силах (ст. 207.3 УК). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Константин Леньков