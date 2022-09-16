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Новости 10:59

Активист Романов снова не явился на апелляцию по своей мере пресечения

фото ЗакС политика Активист Романов снова не явился на апелляцию по своей мере пресечения

Горсуд Петербурга 16 сентября не смог рассмотреть жалобу гособвинения на назначение запрета определенных действий вместо ареста Борису Романову, обвиняемому в распространении "фейков" о российской армии (ч.2 ст. 207.3 УК РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Подсудимый уже во второй раз не явился на заседание. Судья объявила, что по адресам, где он может находиться, Романова искали судебные приставы. Они также опросили мать подсудимого. Та сказала, что в последний раз видела сына в августе и связь с ним с тех пор не поддерживала. 

Рассмотрение жалобы отложили до 4 октября. 29 сентября в Выборгском районном суде должно состояться очередное заседание по существу. 

Напомним, Романов стал первым преследуемым за распространение "фейков" про армии в Петербурге, кого выпустили из-под стражи. До этого он провел в следственном изоляторе 2,5 месяца. Активиста собираются привлечь к уголовной ответственности за заседание на муниципальном совете МО "Светлановское".

Сергей Еремеев


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