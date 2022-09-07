Обвиняемый в фейках про армию Романов не пришел на заседание в Горсуд

Прокурору не удалось снова отправить под стражу фигуранта дела о фейках про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК) Бориса Романова. Он не явился на заседание Городского суда Петербурга 7 сентября, где должны были рассматривать апелляцию по замене запрета определенных действий на более строгую меру пресечения, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Адвокат Луиза Магомедова, которая представляет интересы Романова, заявила в суде, что не знает, где ее доверитель.

— Понимаете, у меня нет обязанности ходить за ручку с моим подзащитным. Телефона у него нет. Узнать, где он находится сейчас, не представляется возможным, - сказала защитница на заседании.

Из-за отсутствия обвиняемого заседание перенесли на 16 сентября. Для его поисков собираются привлечь судебных приставов. Адвокат не стала возражать.

Романов стал единственным преследуемым по этой статье в Петербурге, кого выпустили из-под стражи. До этого он провёл в следственном изоляторе 2,5 месяца. Позже ему назначили запрет определенных действий. Кроме того, в постановлении не указан конкретный адрес, где должен находиться обвиняемый.

В начале августа Выборгской районный суд начал рассматривать его дело по существу. Активисту грозит до десяти лет лишения свободы за негативные высказывания о специальной военной операции на Украине во время заседания МО "Светлановское".

Следующее заседание по существу пройдёт в конце сентября. На нем планируется допросить свидетелей - депутатов муниципального совета, которые присутствовали на собрании вместе с обвиняемым.

Всего в Петербурге заведено семь уголовных дел по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах (ст. 207.3 УК). Кроме Романова, в суды поступили уголовные дела в отношении участницы "Мирного сопротивления" Ольги Смирновой, проект-менеджера Виктории Петровой и православного блогера Иоанна Курмоярова.

Константин Леньков