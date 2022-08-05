"Вроде бы есть слова, а смысла нет": Суд начал рассматривать дело Романова

фото Сергея Еремеева, ЗАКС.Ру

Выборгский суд Петербурга 5 августа провел первое заседание по уголовному делу Бориса Романова. Социального активиста обвиняют в распространении "фейков" о российской армии из-за выступления на заседании местного совета МО "Светлановское". Свидетелями по делу заявлены депутаты этого муниципалитета.

36-летний Борис Романов - единственный на всю страну обвиняемый по делу о распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России, которому удалось выйти из СИЗО до вынесение приговора. Перед началом рассмотрения дела Выборгский суд отпустил его из-под стражи, назначив запрет определенных действий. Это решение будет оспариваться в Горсуде.

До своего задержания в мае Романов работал председателем ЖКС и занимался локальным активизмом. Наблюдал за выборами, работал в мониторинговой группе правозащитного совета Петербурга, был одним из координаторов кампании в защиту здания ВНИИБ, администрировал сообщество "ВКонтакте" "Соседи Светлановского", в котором рассказывал о проблемах своего родного муниципального округа. В этом паблике и появилось видео, из-за которого на активиста завели уголовное дело.

В отличие от многих других муниципалитетов города, где заседания местных советов проходят быстро и спокойно, в многопартийном МО "Светлановское" жизнь кипит. Районные активисты тоже принимают в этом участие. Романов посещал заседания совета депутатов достаточно часто и транслировал их в свою группу. Он присутствовал в муниципалитете и на заседании 29 марта. В этот день стало известно о сокращении военной активности на киевском направлении. Романов высказался по этому поводу прямо перед всем советом. Видео его речи изучат на одном из последующих судебных заседаний. Пока сторона обвинение пересказала суть выступления на словах.

Помощник прокурора Выборгского района Голубев, зачитывая обвинительное заключение, заявил, что подсудимый в присутствии депутатов "под видом достоверных сообщений" сообщил недостоверную информацию о российской армии. Выступление активиста обвинение квалифицировало как публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности по мотивам вражды к социальной группе "военнослужащие ВС РФ" (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - 10 лет колонии, но можно получить штраф или принудительные работы.

Романов себя виновным не признал. На вопрос судьи Марины Горячевой, понятен ли ему смысл обвинения, ответил отрицательно.

- Не понимаю сущность обвинений. Вроде бы в тексте есть слова, но смысла нет, - сказал Романов суду.

Поскольку никто из заявленных свидетелей на первое заседание не явился, процесс решили отложить. Всего планируется допросить более десяти человек. Большинство из них связаны с МО "Светлановское". Это в том числе глава муниципалитета Янина Евстафьева, показания которой уже были в материалах дела на момент задержания Романова, депутаты местного совета Владимир Ерешкин, Дмитрий Шуколюков, Ольга Громова, Александр Милехин, Виктор Панов, бывшие мундепы Юрий Мазурик и Ян Януш, а также член Выборгского районного отделения "Яблока" Юрий Багров. Самого Романова обвинитель охарактеризовал как сторонника этой партии.

Ожидается, что на ближайших заседаниях будут допрашивать по два-три свидетеля. Приступят к этому только 29 сентября. Значительный срок отложения связан с отпуском судьи. Защита ожидает, что ко времени возобновления процесса Горсуд уже рассмотрит жалобу прокуратуры на решение отпустить Романова из СИЗО.

Сергей Еремеев