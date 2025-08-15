Минюст внес православного блогера Курмоярова* в реестр иноагентов

Бывший священник и православный блогер Иоанн Курмояров* внесен 15 августа в реестр иностранных агентов, следует из информации на сайте Министерства юстиции. Кроме него, иноагентами также признаны историк Марк Солонин**, журналисты Марк Кротов*** и Игорь Рудников****, а также объединение из Сыктывкара "Револьт-Центр"*****.

Курмояров* был фигурантом уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) из-за видеозаписей в блоге на YouTube. Его арестовали в июне 2022 года в Петербурге. В августе 2023 года Калининский районный суд Петербурга приговорил его к трем годам лишения свободы. Курмояров* признал вину, наказание он отбывал в исправительной колонии № 5 в Металлострое. Спустя девять месяцев после оглашения приговора блогер вышел на свободу.

В Минюсте заявили, что Курмояров* распространял фейки о политике российских властей и их решениях, о Русской православной церкви и о российской армии. Также в ведомстве отметили, что он выступал против СВО и участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. Сам Курмояров* находится вне пределов России, отдельно отмечается в сообщении.

О Солонине** Минюст заявил, что тот распространял фейки о российских властях и армии, выступал против СВО и призывал к поддержке украинской армии. Распространение фейков о властях и армии вкупе с выступлениями против СВО поставили в вину и Кротову***и Рудникову****.

О "Револьт-Центре"***** в ведомстве заявили, что объединение распространяло фейки о политике и решениях российских властей, а также об избирательной системе России. "Взаимодействует с иностранными организациями и иностранными агентами", — отдельно отметил Минюст.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру